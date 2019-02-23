تعرف على أبرز عناوين الصحف الرياضية حول العالم لهذا الصباح (صور)

ركزت الصحف الرياضية العالمية على عقوبة الفيفا على نادي تشيلسي الإنجليزي، بحرمانه من التعاقد مع لاعبين لفترتين انتقاليتين.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف العالمية ليوم السبت 23 فبراير 2019

الصحف الإسبانية

موندو ديبورتيفو

اهتمت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ بمصير الكرواتي إيفان راكيتيش، الذي يتأرجح مستقبله بين الاستمرار في برشلونة برغبة من المدرب فالفيردي، أو الرحيل نحو فرق كبرى ترغب في ضمه، وكتبت عنوانًا جاء فيه ”إنهم يريدون راكيتيش“.

كما اهتمت الصحيفة بما ينتظر برشلونة في أسبوع، حيث يواجه إشبيلية وريال مدريد مرتين، واحدة في الكأس والثانية في الليغا، وكتبت ”مصير الليغا والكأس يتحدد في 8 أيام“.

ماركا

اهتمت صحيفة ”ماركا“ بالعقوبة المنتظرة على سيرجيو راموس في دوري أبطال أوروبا، بعد تعمده الحصول على إنذار أمام أياكس، وذلك بعدما عوقب الفرنسي جيفري كوندغيبيا لاعب فالنسيا بالإيقاف 3 مباريات في الدوري الأوروبي للسبب نفسه، وكتبت ”اليويفا يخرج المطرقة“.

كما تحدثت الصحيفة عن تعقيدات انتقال إدين هازارد إلى ريال مدريد بعد العقوبات على الفريق الإنجليزي ومنعه من التعاقد لفترتين.

سبورت

الصحيفة الكتالونية ركزت على ما ينتظر برشلونة في إشبيلية، حيث يبدأ رحلة قوية للحفاظ على تقدمه في الليغا، وكتبت ”الليغا في الملعب“.

كما اهتمت الصحيفة بقرار الفيفا معاقبة تشيلسي بالمنع من التعاقدات لفترتين وتأثيرها على التعاقدات التي تهم نجومه في الصيف القادم.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اختارت الصحيفة الفرنسية الحديث عن مباراة المنتخب الفرنسي للرغبي في دوري الأمم الخمسة، بينما في كرة القدم تحدثت عن قرعة الدوري الأوروبي من خلال المواجهة التي تنتظر رين أمام آرسنال.

وفي الدوري الفرنسي اهتمت بإضاعة ليل، وصيف الدوري، نقطتين بتعادله أمام ستراسبورغ.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة البريطانية على أزمة تشيلسي الحالية والصيف المجنون الذي ينتظره حال تعليق قرار المنع من التعاقدات، وكتبت ”الإنفاق، الإنفاق، النهاية“، وأكدت أن الفريق سيصرف أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني في الصيف.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديل سبور

ركزت صحيفة ”لاغازيتا ديل سبور“ على الفوز الكبير لإنتر ميلان على رابيد فيينا في الدوري الأوروبي، وفي غياب إيكاردي، الذي كان في المدرجات رفقة زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا، سبب المشاكل.

كما عادت للحديث عن هزيمة يوفنتوس وأكدت في عنوانها أن 4-4-2 هي طريق الريمونتادا.