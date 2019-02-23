مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم ليوم جديد حافل بالمباريات على مستوى كرة القدم الأوروبية، والعربية، والأفريقية.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات، اليوم السبت، 23 فبراير، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة بتوقيت مكة المكرمة.

دوري أبطال أفريقيا:

الإسماعيلي المصري VS النادي الرياضي القسنطيني الجزائري، الساعة 19:00، على قناة beIN SPORTS HD 1.

الدوري الإنجليزي الممتاز:

بيرنلي VS توتنهام هوتسبير، الساعة 15:30، على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني:

إشبيلية VS برشلونة، الساعة 18:15، على قناة beIN SPORTS HD 3.

الدوري الإيطالي:

فروسينوني VS روما، الساعة 22:30، على قناة beIN SPORTS HD 4.

الدوري الألماني:

بايرن ميونخ VS هيرتا برلين، الساعة 17:30 على قناة beIN SPORTS HD 5.

الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان VS نيم أولمبيك، الساعة 19:00، على قناة beIN SPORTS HD 6.

الدوري السعودي:

الرائد VS الفيصلي، الساعة 15:55، على قناتي KSA Sports 1 HD وDawri Plus 1 HD.

النصر VS الفيحاء، الساعة 20:25، على قناتي KSA Sports 1 HD وDawri Plus 1 HD.

الدوري الإماراتي:

عجمان VS الفجيرة، الساعة 16:30، على قنوات أبوظبي الرياضية HD 1، ودبي الریاضية 1 HD، والشارقة الریاضية HD.

العين VS النصر، الساعة 19:15، على قنوات أبوظبي الرياضية HD 1، ودبي الریاضية 1 HD، والشارقة الریاضية HD.