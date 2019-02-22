ميلان يكتسح إمبولي ويقتنص المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

واصل نادي ميلان مسيرته الرائعة بعد أن هزَّ الشباك في الشوط الثاني خلال فوزه 3-صفر على إمبولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة.

ولم يخسر فريق المدرب غينارو غاتوزو صاحب المركز الرابع في آخر ثماني مباريات في الدوري، وأصبح الآن على بعد نقطة واحدة من إنتر ميلان الثالث في جدول الترتيب.

وسجل المهاجم المتألق ”كشيشتوف بيانتك“ هدفه السابع في خمس مباريات مع ميلان منذ انضمامه من جنوة الشهر الماضي عندما وضع أصحاب الضيافة في المقدمة في سان سيرو.

وكان ”بيانتك“ منعزلًا خلال الشوط الأول، لكنه نجح في التسجيل بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة قريبة المدى.

وبعد دقيقتين ضاعف فرانك كيسي التقدم بتسديدة متقنة من فوق الحارس بعد تمريرة من الجناح الإسباني سامو كاستييخو.

وأضاف النشيط كاستييخو الهدف الثالث بتسديدة منخفضة بعد تمريرة عرضية من أندريا كونتي.

وكان من الممكن أن يزيد ميلان الغلة، لكن الهدف الذي سجله فابيو بوريني ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد، ويلتقي المتصدر يوفنتوس مع مضيفه بولونيا، يوم الأحد، بينما يحل نابولي صاحب المركز الثاني ضيفًا على بارما.

ويتطلع إنتر ميلان لإعادة فارق النقاط الأربع مع غريمه حين يواجه فيورنتينا بعد غدٍ الأحد.