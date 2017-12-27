ميلان ينتقم من خسارة الديربي ويُقصي إنتر من كأس إيطاليا (فيديو)

انتقم ميلان لخسارته في “ديربي” الدوري الإيطالي، بفوزه على جاره إنتر في ربع نهائي كأس إيطاليا بهدف المهاجم باتريك كوتروني في الدقيقة 110.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، واحتكم الفريقان لوقتٍ إضافي، في مباراة جمعت الفريقين على ملعب سان سيرو “جوزيبي مياتزا.

وسجل إنتر هدفًا في الدقيقة 24، بعد أن لعب إيفان بيريسيتش كرة عرضية اصطدمت بالحارس أنتونيو دونّاروما وسكنت الشباك، ولكن بعد استخدام تقنية الفيديو تم إلغاؤه، بعد أن تبين أن ميلان سكرينيار مدافع “النيراتزوري” قد تدخل في الكرة وكان موجودًا في موقع تسلل.