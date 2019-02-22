ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي يكشف موقفه من الانتقال لروما

نفى المدرب ماوريتسيو ساري، الواقع تحت ضغط التقارير الصحفية، رحيله عن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتولي المسؤولية في روما الإيطالي بدلًا من أوسيبيو دي فرانشيسكو.

وزادت التكهنات بشأن مستقبل ساري بعد تراجع تشيلسي إلى المركز السادس في الدوري وغضب الجماهير من المدرب الإيطالي بعد الهزيمتين المخجلتين أمام مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، مؤخرًا.

وصعد تشيلسي إلى دور ال16 في الدوري الأوروبي بعد انتصاره 3/0 على ضيفه مالمو باستاد ستامفورد بريدج، أمس الخميس، ليتفوق 5/1 في النتيجة الإجمالية، وهو ما خفف بعض الضغط على ساري لكنه اضطر للإجابة على أسئلة بشأن تدريب روما.

وأبلغ شبكة ”بي.تي سبورت“ التلفزيونية: ”عقدي مع تشيلسي يمتد لموسمين مقبلين؛ لذا من المستحيل الحصول على عقد آخر.

”قرأت في صحيفة إيطالية ما يتعلق باجتماعي مع فرانكو بالديني (مستشار روما)، لكن أعتقد أن فرانكو في جنوب إفريقيا في الوقت الحالي؛ لذا فهذا صعب جدًا“.

ويقع وجه آخر في تشيلسي تحت الضغط، إذ تعرض لاعب الوسط جورجينيو لصيحات استهجان من الجماهير بعد مشاركته بدلًا من روس باركلي في الشوط الثاني.

وانبرى ساري للدفاع عن لاعب منتخب إيطاليا.

وأبلغ ساري الصحفيين: ”أعتقد أن في أول 30 دقيقة فهمنا مدى أهمية جورجينيو لفريقنا. واجهنا العديد من المشاكل في نقل الكرة إلى نصف ملعب المنافس؛ بسبب الضغط الذي تعرضنا له.

”في وجود جورجينيو تصبح الأمور أسهل. أتمنى أن تتفهم الجماهير مدى أهمية جورجينيو“.

ويلعب تشيلسي ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية باستاد ويمبلي، يوم الأحد.