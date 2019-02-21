إنتر ميلان وتشيلسي يحجزان مقعديهما في دور الـ16 للدوري الأوروبي (فيديو)

انتزع فريق انتر ميلان الإيطالي، الخميس، بطاقة التأهل إلى دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، بعد اكتساحه لضيفه رابيد فيينا النمساوي برباعية نظيفة في إياب دور الـ32 للبطولة.

وجاء تأهل الانتر لثمن النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بهدف دون رد.

نجح الانتر في حسم الشوط الأول لصالحه متقدمًا بثنائية نظيفة سجلهما الأوروغوياني ماتياس فيتشينو و أندريا رانوكيا في الدقيقتين 11 و18.

وفي الوقت الذي حاول فيه رابيد فيينا تقليص النتيجة، نجح الانتر في إحراز الهدف الثالث عبر الكرواتي ايفان بيريسيتش في الدقيقة 80.

وبعدها بسبع دقائق، أحرز الانتر هدفه الرابع عبر ماتيو بوليتانو ليخرج أصحاب الأرض والجمهور فائزين باللقاء.

وفي نفس السياق حجز فريق تشيلسي الإنجليزي، الخميس، مقعدًا في دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة الدوري الأوروبي، بعدما تغلب على ضيفه مالمو السويدي بثلاثية نظيفة في إياب دور الـ32 للبطولة القارية.

وجاء تأهل تشيلسي لثمن النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بهدفين لهدف.

أضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص السهلة خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستعاد تشيلسي توازنه مع بداية الشوط الثاني بتسجيله للهدف الأول عبر الفرنسي أوليفيه غيرو في الدقيقة 55.

وفي الوقت الذي بحث فيه مالمو عن التعادل، أضاف روس باركلي الهدف الثاني في الدقيقة 74.

واختتم تشيلسي ثلاثيته في الدقيقة 84 عن طريق كالوم هودسون أودوي، لينتزع الفريق اللندني بطاقة العبور لثمن النهائي.