آرسنال ونابولي وفالنسيا يتأهلون لدور الـ 16 ببطولة الدوري الأوروبي (فيديو)

تأهلت أندية آرسنال الإنجليزي ونابولي الإيطالي وفالنسيا الإسباني إلى دور الـ 16 ببطولة الدوري الأوروبي.
وسجل زاخار فولكو لاعب باتي بوريسوف هدفًا بالخطأ في الدقيقة الرابعة ليتقدم آرسنال 1/0.
وأنهى آرسنال الشوط الأول متقدمًا 2/0، بعد أن أضاف الألماني شكودرن موستافي الهدف الثاني في الدقيقة 39.
وقضى سوكراتيس باباستاثوبولوس على أحلام باتي في العودة بتسجيل الهدف الثالث لآرسنال في الدقيقة 60.
وكان آرسنال خسر ذهابًا 1/0.
وفي مباراة أخرى، تغلب نابولي 2/0 على زيوريخ السويسري ليتأهل إلى دور الـ 16 بنتيجة إجمالية 5/1، بعد أن فاز ذهابًا 3/1 خارج ميدانه.
وسجل سيموني فيردي الهدف الأول لنابولي في الدقيقة 43، في حين أضاف آدم أوناس الهدف الثاني في الدقيقة 75.
وتأهل كذلك فالنسيا، بعد أن تغلب 1/0 على ضيفه سيلتك الإسكتلندي، ليتأهل بنتيجة إجمالية 3/0.
وتأهلت أندية دينامو زغرب الكرواتي، بفوزه 3/0 على فيكتوريا بلزن التشيكي مستفيدًا من خسارته 1/2 ذهابًا.
كما اكتسح ريد بول سالزبورغ النمساوي منافسه كلوب بروج البلجيكي 4/0 ليتأهل بنتيجة إجمالية 5/2.
وتغلب آينتراخت فرانكفورت الألماني 4/1 على شاختار دونيتسك الأوكراني ليتأهل بنتيجة إجمالية 6/3.
وتغلب زينيت سانت بطرسبرغ الروسي 3/1 على فنربخشة التركي ليتأهل بنتيجة إجمالية 3/2.
via @VideoGoalsHD pic.twitter.com/2R1COpxjcO
— via @VideoGoalsHD (@viaVideoGoals18) ٢١ فبراير ٢٠١٩
via @VideoGoalsHD pic.twitter.com/eJ29eOsvty
— via @VideoGoalsHD (@viaVideoGoals18) ٢١ فبراير ٢٠١٩
via @VideoGoalsHD pic.twitter.com/ex3VKru1sv
— via @VideoGoalsHD (@viaVideoGoals18) ٢١ فبراير ٢٠١٩
via @VideoGoalsHD pic.twitter.com/UFaeCJKxFN
— via @VideoGoalsHD (@viaVideoGoals18) ٢١ فبراير ٢٠١٩
via @VideoGoalsHD pic.twitter.com/iFNunboPKs
— via @VideoGoalsHD (@viaVideoGoals18) ٢١ فبراير ٢٠١٩