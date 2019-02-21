أهداف مباراة آرسنال وباتي بوريسوف.. 3/0 للغانرز (فيديو)

تقدم آرسنال الإنجليزي مبكرًا في مباراته مع باتي بوريسوف، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات إياب دور الـ 32 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف آرسنال في الدقيقة الرابعة عبر زاخار فولكو لاعب باتي بالخطأ في مرماه.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز باتي 1/0.

وأضاف شكودرن موستافي الهدف الثاني في الدقيقة 39، في حين سجل سوكراتيس باباستاثوبولوس الهدف الثالث في الدقيقة 60.

ويشارك الألماني مسعود أوزيل أساسيًا في تشكيلة آرسنال، في حين يغيب الفرنسي ألكسندر لاكازيت بعد أن طُرد في مباراة الذهاب.