إيمري: مستقبل مسعود أوزيل مع آرسنال بيد اللاعب

دعا أوناي إيمري مدرب آرسنال الإنجليزي، لاعب الوسط مسعود أوزيل لتخطي الإصابات والحالة المرضية التي يعاني منها، والمحافظة على التماسك، وثبات المستوى، ليستعيد مكانه ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.

وشارك اللاعب الألماني أساسيًا أربع مرات مع آرسنال منذ التعادل 1-1 أمام ولفرهامبتون وأندرارز، في نوفمبر/ تشرين الأول 2018، وربما يعود في مباراة الإياب أمام باتي بوريسوف في دور الـ 32 بالدوري الأوروبي غدًا الخميس.

ورفض إيمري الاستعانة بجهود أوزيل عدة مرات هذا الموسم ”لأسباب خططية“، لكن المدرب الإسباني أظهر رضاه عن أداء اللاعب في التدريبات هذا الأسبوع.

وقال إيمري للصحفيين، اليوم الأربعاء:“الأمر بيد اللاعب نفسه، وعمل باجتهاد كبير هذا الأسبوع، وطلبت منه أن يحافظ على ثبات مستواه، وأن يكون متاحًا للفريق، وعندما يخوض تدريباته بكفاءة وثبات في المستوى يمكنه مساعدة الفريق من خلال تقديم أفضل أداء في المباريات“.

وأضاف:“أداؤه حاليًا يفيد زملاءه، لأن آرسنال يمر بمرحلة مهمة وحاسمة في الموسم، وإذا تخلّص من الإصابة والمرض كما ظهر، يمكن أن نرى مسعود في أفضل حالاته معنا“.