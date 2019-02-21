إنتر ميلان يقترب من ضم الأوروغواياني دييغو غودين.. ويحذر إيكاردي

أكد بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان أنه سيتم قريبا إعلان انضمام الأوروغواياني دييغو غودين مدافع أتلتيكو مدريد للفريق الإيطالي مجانا.

وارتدى العديد من جماهير إنتر ميلان خلال مواجهة رابيد فيينا في الدوري الأوروبي الليلة قمصانا مكتوبا عليها (غودين 2-صفر) في إشارة إلى اقتراب المدافع المخضرم للفريق وكذلك لهدفه في فوز أتلتيكو بهدفين نظيفين على يوفنتوس في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال يوم الأربعاء.

وقال ماروتا لشبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“: ”أنا سعيد حقا وصلنا لمرحلة متقدمة للغاية من المفاوضات مع غودين. أنا متفائل ويمكن أن نصدر إعلانا رسميا بإتمام الصفقة قريبا جدا“.

وإذا كان غودين في طريقه إلى الإنتر ، فإن مستقبل ماورو إيكاردي في النادي بات محل شك بعدما تم سحب شارة القيادة منه بسبب المفاوضات الطويلة معه بشأن تجديد عقده.

وقال ماروتا عن إيكاردي ”لا نعرف متى سيعود إيكاردي، يبدو أنك في وسائل الإعلام تعرف أكثر منا. نحن في انتظاره وليس لدي ما أضيفه إلى ما سبق قوله. نأمل أن يتمكن من العودة في أقرب وقت ممكن، عندما يتعافى آلام ركبته.

”يجب أن يعرف إيكاردي أنه ليس أكبر من النادي. على سبيل المثال، هناك نادي في كوبنهاغن كتب على شعاره ”لا شيء فوق النادي“ ويجب أن نطبق هذا الشعار ونضعه في أذهاننا“.