بعد الهزيمة أمام أتليتيكو مدريد.. هبوط أسهم نادي يوفنتوس في البورصة

كان لهزيمة يوفنتوس أمام أتليتيكو مدريد 0-2 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا تأثير اقتصادي أيضًا على النادي الإيطالي، الذي انخفضت أسهمه في بورصة ميلان بواقع 9% في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس.

وسجلت أسهم يوفنتوس انخفاضًا في تداولات اليوم ببورصة ميلان ليبلغ سعر السهم الواحد 1.31 يورو، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 9% مقارنة بختام الجلسة السابقة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الإسبانية.

وقدّرت بعض وسائل الإعلام الاقتصادية في إيطاليا، بنحو 140 مليون يورو قيمة انخفاض أسهم اليوفي بنسبة 9%.

واعتبرت صحيفة إل سولي 24 أوري التي تعد واحدة من أهم الصحف الاقتصادية في إيطاليا، أن هذا التراجع في سعر الأسهم لا يعود للهزيمة أمام الأتلتي في حد ذاتها، بل لوجود خطر على بلوغ الفريق للدور التالي من البطولة، وما قد يترتب عليه فيما يتعلق بالحصول على عائدات اقتصادية على صلة بالمسابقة.