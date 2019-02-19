هل يغيب كريستيانو رونالدو عن مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد؟

أبدت جماهير يوفنتوس قلقها من غياب النجم كريستيانو رونالدو عن مواجهة الفريق أمام أتلتيكو مدريد في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، غدًا الأربعاء، بعد تعرضه للإصابة خلال التدريب على ملعب واندا متروبوليتانو، اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، أن الهداف التاريخي لريال مدريد المنتقل لليوفي العام الماضي تعرض لإصابة وسقط على الأرض عقب كدمة من أحد زملائه خلال التدريب في قدمه اليسرى.

وأظهر صور لرونالدو وهو على الأرض ويتفحص قدمه اليسرى إثر الإصابة لكنه تمكن من مواصلة التدريب للنهاية، ما يثبت أنه على ما يبدو أن الإصابة طفيفة.

وانتقل رونالدو إلى العملاق الإيطالي في الصيف الماضي في صفقة بلغت 99 مليون جنيه استرليني من ريال مدريد.

وخاض قائد البرتغال 32 مباراة مع الفريق هذا الموسم في جميع المسابقات وسجل خلالها 21 هدفًا ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي.

ويبتعد يوفنتوس بفارق 13 نقطة عن نابولي في صدارة الدوري الإيطالي، لكنه يتطلع للفوز بلقب دوري الأبطال وسيكون رونالدو بلا شك مفتاح هذا التتويج لذلك تأمل جماهير النادي عدم تعرضه لأي إصابة خلال الفترة المتبقية من الموسم.