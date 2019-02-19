مشاكل بالقلب تمنع سامي خضيرة من التواجد بمباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس

كشف ماسيميليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس عن سبب غياب الألماني سامي خضيرة عن تشكيلة الفريق التي ستواجه أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في واندا متروبوليتانو يرجع لخضوعه لفحوصات تتعلق بمشاكل في القلب.

وغاب الدولي الألماني عن تشكيلة متصدر وحامل لقب الدوري الإيطالي التي وصلت إلى مدريد بسبب تعرضه لمشاكل في القلب تستلزم خضوعه للمزيد من الفحوصات في تورينو.

وقال أليغري في مؤتمر صحفي في ملعب واندا متروبوليتان الذي سيستضيف نهائي البطولة في يونيو/حزيران المقبل: ”مكث خضيرة في تورينو لإجراء فحوصات طبية“.

ورفض المدير الفني الإيطالي الإجابة على سؤال يتعلق بنوعية المشاكل التي يتعرض لها اللاعب في القلب لكن في نفس التوقيت أصدر النادي بيانا على موقعه على الإنترنت أكد فيه غياب خضيرة ودوغلاس كوستا عن المباراة.

وقال النادي ”دوغلاس سيظل في تورينو لأنه لا يزال يتعافى من الإصابة وكذلك خضيرة الذي سيخضع للعلاج بالكهرباء لإنهاء معاناته من عدم انتظام ضربات القلب التي ظهرت له يوم الثلاثاء وحرمته من السفر مع الفريق لمدريد“.

وربما لا يتمتع أتلتيكو بأفضل حالته حاليًا حيث بدا على فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني علامات التراجع في المستوى في وقت يستعد فيه لمواجهة ضيفه يوفنتوس يوم الأربعاء.