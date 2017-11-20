“راني” شقيق سامي خضيرة: تلقيت عرضًا رسميًا للانضمام لمنتخب تونس

أكد راني خضيرة لاعب أوغسبورغ وشقيق سامي خضيرة نجم المنتخب الألماني ويوفنتوس الإيطالي أن منتخب تونس يسعى إلى ضمه لقائمته خلال مونديال روسيا 2018.

ونقلت مجلة “كيكر” اليوم الإثنين عن خضيرة قوله إن اتحاد الكرة التونسي تواصل معه بشكل رسمي للانضمام إلى المنتخب الأول.

ويحمل خضيرة “23 عامًا” الجنسيتين الألمانية والتونسية وسبق له تمثيل المنتخب الألماني في فئة الشباب.

وتأهل منتخب تونس إلى مونديال روسيا، ولكن خضيرة يبقى حذرًا، إذ أكد أنه يسعى أولًا لإثبات نفسه مع أوغسبورغ، الذي انتقل إليه من صفوف لايبزغ الصيف الماضي.

وقال خضيرة “أريد المشاركة في المباريات العشر المقبلة، ثم لنجلس بعدها بعض الوقت في بداية العام الجديد، كي نرى إذا كان الأمر مجزيًا لكل منا”.

وأوضح: “في الحقيقة أنا لا اتكلم أي كلمة بالعربية أو الفرنسية، بالكاد أعرف اللاعبين هناك”.

وأعرب نبيل معلول مدرب المنتخب التونسي الأسبوع الماضي عن رغبته في ضم خضيرة لقائمة فريقه.