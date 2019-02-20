شاهد: كريستيانو رونالدو يستفز جماهير أتلتيكو مدريد بهذه الإشارة‎

استفز البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأشار رونالدو إلى جماهير أتلتيكو بيديه ورفع رقم (5) في إشارة إلى فوزه بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع نادي ريال مدريد، الغريم التقليدي للأتلتيكو.

وتوج رونالدو مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، منهم مرتين على حساب أتلتيكو.

صعد أتلتيكو مدريد وصيفًا للمجموعة الأولى بعد أن حصد 13 نقطة عقب الفوز على موناكو الفرنسي (2-0 ، 2-1)، وفاز على كلوب بروج البلجيكي 3-1 وتعادلا دون أهداف في بلجيكا، كما فاز على دورتموند الألماني بثنائية دون رد وخسر برباعية في ألمانيا.

وسجل أتلتيكو بدوري الأبطال 9 أهداف واستقبل 6 أهداف، ويعد الفرنسي أنطوان غريزمان هداف الفريق برصيد 4 أهداف.

وصعد يوفنتوس متصدرًا للمجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة بعدما فاز على فالنسيا الإسباني ذهابًا وإيابًا (2-0 ، 1-0) وهزم يانغ بويز السويسري 3-0 وخسر 1-2، وهزم مانشستر يونايتد الإنجليزي 1-0 وخسر بنتيجة 2-1.

وسجل الفريق 9 أهداف واستقبل 4 أهداف، ويعد الأرجنتيني باولو ديبالا هداف الفريق بدوري الأبطال برصيد 5 أهداف.

وتقابل الفريقان من قبل مرتين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عام 2014، وفاز أتلتيكو بهدف في إسبانيا وتعادل دون أهداف في إيطاليا.