أتلتيكو مدريد يصعق يوفنتوس بهدفين قبل النهاية في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا (فيديو)

سجل خوسيه خيمينيز ودييغو غودين هدفين في آخر ربع ساعة ليقودا أتلتيكو مدريد الإسباني للفوز على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 2-صفر اليوم الأربعاء في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورغم إلغاء الحكم لهدف لأتلتيكو قبلها، إلا أن خيمينيز استغل حالة ارتباك داخل منطقة الجزاء ليسجل هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 78.

وأضاف زميله غودين الهدف الثاني في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

ورغم محاولات كريستيانو رونالدو لهز الشباك واقترابه من التسجيل قبل النهاية لفريقه الإيطالي، إلا أن المباراة انتهت بفوز كبير لأتلتيكو قبل خوضه لمباراة الإياب في إيطاليا في 12 مارس/ آذار المقبل.

قوووووووووووووووول!⚽️ أتلتيكو مدريد 1 : 0 يوفنتوس خيمينيز د80′ #UCL pic.twitter.com/3IzJPh4jvb — عز (@MnbrMadrid5) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

قوووووووووووووول!⚽️ أتلتيكو مدريد 2 : 0 يوفنتوس غودين د85′ #UCL pic.twitter.com/KGAiRlB5Tx — عز (@MnbrMadrid5) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

وللتأهل إلى ربع النهائي، يكفي أتلتيكو مدريد الفوز أو التعادل بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام بإيطاليا أو الهزيمة بفارق هدفين بشرط أن تكون أكثر من 2-0.

بينما سيحتاج يوفنتوس لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه ومحاولة تحقيق الانتصار بفارق أكثر من هدفين لانتزاع بطاقة العبور إلى ربع النهائي.