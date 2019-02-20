أهداف مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد.. 2/0 للفريق الإسباني (فيديو)

نجح خيمنيز لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني في التقدم لفريقه بهدف في شباك يوفنتوس الإيطالي خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

واستغل خيمنيز دربكة دفاعية بين لاعبي اليوفي، وسدد محرزًا هدف التقدم لفريقه، في الدقيقة 78.

وأضاف غودين مدافع الأتلتي الهدف الثاني لصالح فريقه من متابعة لكرة مرتدة في الدقيقة 83.

قوووووووووووووووول!⚽️ أتلتيكو مدريد 1 : 0 يوفنتوس خيمينيز د80′ #UCL pic.twitter.com/3IzJPh4jvb — عز (@MnbrMadrid5) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

قوووووووووووووول!⚽️ أتلتيكو مدريد 2 : 0 يوفنتوس غودين د85′ #UCL pic.twitter.com/KGAiRlB5Tx — عز (@MnbrMadrid5) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

صعد أتلتيكو مدريد وصيفًا للمجموعة الأولى بعد أن حصد 13 نقطة عقب الفوز على موناكو الفرنسي (2-0 ، 2-1)، وفاز على كلوب بروج البلجيكي 3-1 وتعادلا دون أهداف في بلجيكا، كما فاز على دورتموند الألماني بثنائية دون رد وخسر برباعية في ألمانيا.

وسجل أتلتيكو بدوري الأبطال 9 أهداف واستقبل 6 أهداف، ويعد الفرنسي أنطوان غريزمان هداف الفريق برصيد 4 أهداف.

وصعد يوفنتوس متصدرًا للمجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة بعدما فاز على فالنسيا الإسباني ذهابًا وإيابًا (2-0 ، 1-0) وهزم يانغ بويز السويسري 3-0 وخسر 1-2، وهزم مانشستر يونايتد الإنجليزي 1-0 وخسر بنتيجة 2-1.

وسجل الفريق 9 أهداف واستقبل 4 أهداف، ويعد الأرجنتيني باولو ديبالا هداف الفريق بدوري الأبطال برصيد 5 أهداف.

وتقابل الفريقان من قبل مرتين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عام 2014، وفاز أتلتيكو بهدف في إسبانيا وتعادل دون أهداف في إيطاليا.