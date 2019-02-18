خسر 20/0.. استبعاد نادٍ إيطالي شارك بـ 7 لاعبين أحدهم أخصائي علاج طبيعي

قررت رابطة دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، استبعاد فريق برو بياتشينزا بعد أن شارك بفريق يضم 7 لاعبين فقط في مباراة أمس الأحد وخسر 20/0.

ورفض لاعبو والطاقم الفني للفريق الأول لنادي برو بياتشينزا السفر لخوض المباراة في كونيو بسبب عدم سداد رواتبهم ما دفع الفريق المتعثر ماليًا لبدء المباراة بـ 6 لاعبين ناشئين إضافة لإخصائي علاج طبيعي يبلغ من العمر 39 عامًا وهو العدد الذي أمكن لإدارة الفريق توفيره لخوض المباراة.

وبعد أن تم الإقرار، الإثنين بأن بعض لاعبي الفريق لم يكونوا مسجلين لخوض المباراة، استبعدت لجنة الانضباط بدوري الدرجة الثالثة الفريق من البطولة واحتسبت نتيجة المباراة لصالح كونيو 3/0.

وقال الاتحاد الإيطالي للعبة لاحقًا إن النادي تم استبعاده بسبب ”الانتهاكات الخطيرة للقواعد والتي حدثت في مباراة كونيو أمام برو بياتشينزا إضافة لعدد كبير من المخالفات الموثقة“.