روما يهزم بولونيا ويستعيد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

استعاد نادي روما المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي بعدما تغلب 2/1، الإثنين، على بولونيا، في ختام منافسات الجولة الـ24 من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم أليكساندر كولاروف لروما في الدقيقة 55 من ضربة جزاء.

وأضاف فيدريكو فازيو الهدف الثاني لروما في الدقيقة 73، قبل أن يقلص نيكولا سانسوني النتيجة لبولونيا في الدقيقة 84.

وحقق روما الفوز الحادي عشر في الدوري الإيطالي، مقابل 8 تعادلات و5 خسائر، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الخامس.

في حين تجمد رصيد بولونيا عند 18 نقطة فقط في المركز الثامن عشر.

يشار غلى أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي وفي رصيده 66 نقطة، بفارق 13 نقطة عن نابولي الثاني.