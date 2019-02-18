يوفنتوس يكشف حقيقة وجود صفقة تبادلية بين محمد صلاح وديبالا

خرج مسؤولو نادي يوفنتوس الإيطالي عن صمتهم إزاء التقارير التي تحدثت عن وجود صفقة تبادلية مع نادي ليفربول، تتضمن المصري الدولي محمد صلاح والأرجنتيني باولو ديبالا.

وقالت تقارير بريطانية وإيطالية الأسبوع الماضي، إن يوفنتوس يريد ضم صلاح مقابل رحيل ديبالا إلى ليفربول، مع حصول الريدز على 50 مليون يورو إضافية.

وأكد فابيو بارتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، أن كلَّ ما تردَّد عن وجود صفقة تبادلية بين اليوفي وليفربول تضم محمد صلاح وديبالا إنما هو درب من الخيال.

وقال بارتيتشي، في مقابلة مع ”راديو أونو“ الإيطالي، اليوم الاثنين: ”لا نزال في فبراير، ولا نعلم ما يمكن أن يحدث في يونيو المقبل، كل ما يتردد بشأن صفقة تبادلية تضم محمد صلاح وديبالا ضربٌ من الخيال، وكل ما أعلمه الآن بشكل مؤكد، أن يوفنتوس تعاقد مع لاعب كبير، وهو آرون رامسي من آرسنال الإنجليزي، وسيكون لاعبًا لدينا بداية من الموسم المقبل“.

وتابع: ”ديبالا يبلغ من العمر 25 عامًا، إنه لاعب في يوفنتوس، وأثبت أنه موهبة ولاعب عظيم، وأنا متأكد أنه سيكون أسطورة وقائدًا في اليوفي، لأنه يملك الإمكانات الفنية التي تؤهله لذلك“.

وأشار بارتيتشي إلى أن يوفنتوس تفاوض مع مهاجم إنتر ميلان، الأرجنتيني ماورو إيكاردي، قبل بداية الموسم الجاري، ولكن في الوقت الحالي لم تحدث أي مفاوضات جديدة سواءً مع اللاعب أو زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا. التساؤلات حول اللاعب يمكن أن تُطرح في يونيو وليس الآن“.