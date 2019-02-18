لماذا حذفت لعبة ”فيفا 19“ صورة كريستيانو رونالدو من غلافها؟

قررت الشركة المنتجة للعبة FIFA، حذف صورة كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس والدوري الإيطالي من على غلاف نسخة FIFA 19؛ بسبب مشاكله الأخيرة مع الضرائب الإسبانية، واتهامه باغتصاب سيدة أمريكية، قبل عشر سنوات.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية نقلًا عن موقع ”ذا جيمر“ المتخصص في ألعاب الفيديو إن الصورة العامة لرونالدو (34 عامًا) قد تأثرت بمشاكله مع السلطات الإسبانية، رغم حسمها مؤخرًا بدفع مبلغ مالي كبير، وتجنبه الحبس وعلاقاته النسائية، واتهامه مؤخرًا باغتصاب كاثرين مايورغا قبل عشر سنوات في لاس فيغاس.

وترى شركة EA المنتجة للعبة ”فيفا“ أن قائد البرتغال لم يعد وجهًا مناسبًا لها، وحذفت صورته بشكل مفاجئ من غلاف النسخة الرقمية للعبة في 2019، ووضعت بدلًا منه الثلاثي نيمار وباولو ديبالا وكيفن دي بروين.

ولا يزال رونالدو وحده على غلاف النسخة المادية التي تباع في الأسواق عكس النسخة الرقمية التي يمكن تحميلها، بينما الثلاثي السابق ذكره (نيمار وديبالا ودي بروين) موجود بالفعل على نسخة دوري أبطال أوروبا من اللعبة.

وأشار الموقع ذاته، إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم خلالها تغيير غلاف اللعبة في منتصف الموسم، ورغم ذلك لم تكشف EA عن أي تفسير لهذا التغيير المفاجئ، إلا أن التكهنات السابقة بشأن سمعة رونالدو وعلاقاته النسائية قد تكون سببًا لذلك.

وكانت الشركة قد قررت حذف اسم إيميليانو سالا؛ بعد رحيله من فريق نانت، أو الاختيار كلاعب منفرد في النسخة الحالية من اللعبة؛ تقديرًا له ولعائلته.