بايرن ميونخ يدخل سباق التعاقد مع باولو ديبالا

انضم نادي بايرن ميونخ الألماني للأندية الراغبة في الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة ”توتوميركاتو“ الإيطالية، إن رئيس النادي الألماني كارل هاينز رومنيغه يريد ضم ديبالا إلى بايرن ميونخ بداية من الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن رومنيغه من بين أشد المعجبين بإمكانات اللاعب الأرجنتيني، ويرى أنه سيكون خير بديل للهولندي أرين روبن، في ظل الثورة المرتقبة في صفوف العملاق البافاري لتجديد صفوف الفريق.

ويعاني روبن، البالغ 35 عامًا، من إصابات متكررة هذا الموسم رفقة بايرن ميونخ، وستمنعه الإصابة من المشاركة في مباراتي ليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا.

وترغب أندية ليفربول وريال مدريد الإسباني في الحصول على خدمات ديبالا، الذي لا يشارك كثيراً في التشكيل الأساسي هذا الموسم رفقة يوفنتوس، بعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وترددت أنباء حول رغبة نادي يوفنتوس في ضم المصري الدولي محمد صلاح إلى صفوفه، في صفقة تبادلية، بحيث يرحل ديبالا إلى ليفربول، ويحصل الريدز على 50 مليون يورو إضافية، وهو ما يرفضه مسؤولو النادي الإنجليزي حتى الآن.

وينتهي عقد ديبالا مع يوفنتوس في منتصف عام 2022.