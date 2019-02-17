ماسيميليانو آليغري مدرب يوفنتوس يتطلع لخطف مدافع نادي برشلونة

يرغب المدرب ماسيميليانو آليغري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، في تدعيم صفوفه، بالتعاقد مع جوردي ألبا، الظهير الأيسر لنادي برشلونة، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وذكر موقع ”كالتشيو ميركاتو“، أن آليغري وضع جوردي ألبا هدفًا أساسيًا لضمه في الصيف المقبل، ليلعب مكان البرازيلي أليكس ساندرو.

وأضاف الموقع، أن برشلونة حدد أليكس جريمالدو، ناشئ برشلونة السابق، وظهير بنفيكا البرتغالي الحالي، ليكون بديلًا لجوردي، الذي لم يتوصل لاتفاق مع إدارة برشلونة على تجديد عقده.

وينتهي عقد جوردي ألبا، وهو من مدرسة لامسيا، مع برشلونة صيف العام 2020، وأعلن اللاعب علنًا رغبته في التجديد للنادي الكتالوني.

وأعلن يوفنتوس، في ديسمبر الماضي، تجديد عقد لاعبه البرازيلي أليكس ساندرو حتى العام 2023.

وانضم ألبا، البالغ من العمر 29 عامًا، إلى برشلونة العام 2012، وشارك في 279 مباراة مع النادي الكتالوني، سجل فيها 14 هدفًا وصنع 45.