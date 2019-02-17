بواتينغ يتلقى صدمة كبيرة عقب مباراة برشلونة ضد بلد الوليد

كشفت تقارير صحفية عن تلقي كيفن برنس بواتينغ، مهاجم نادي برشلونة، نبأ صادمًا بعد مشاركته، أمس السبت، أمام بلد الوليد في الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، فإن منزل اللاعب تعرض للسرقة، وهو ما تم إبلاغه به عقب نهاية المباراة.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللصوص قاموا بسرقة جميع المجوهرات الموجودة في منزل بواتينغ، الواقع بضاحية ”ساريا“، والتي تقدر قيمتها بـ300 ألف يورو، بالإضافة إلى مبلغ كبير من المال.
¡Roban en casa de Boateng!https://t.co/6XnoJioxWp pic.twitter.com/UUnciBSDPa
— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 17, 2019
ولكن الصحيفة أكدت أن الشرطة في مدينة برشلونة بدأت مهمتها في البحث عن الجناة، بعد الإبلاغ الرسمي من قبل اللاعب، فور معرفته بالجريمة التي وقعت في منزله.
وشارك اللاعب الغاني، أمس، في 60 دقيقة، ظهر فيها بمستوى متواضع، ولم يقدم الأداء المنتظر منه لتعويض ”لويس سواريز“ في خط هجوم البلوغرانا.
وتلقى بواتينغ انتقادات عديدة على أدائه من قبل الصحافة بعد خروجه من المباراة، والبعض لم يجد تفسيرًا للتعاقد مع هذا اللاعب، وهو مختلف تمامًا عن أسلوب برشلونة المعروف عنه.