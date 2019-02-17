ماورو إيكاردي يشترط على إدارة إنتر ميلان اعتذارًا علنيًا للعودة لمباريات النيراتزوري

أفادت تقارير صحفية إيطالية، الأحد، أن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان، وضع شرطًا محرجًا أمام إدارة ناديه قبل العودة للعب مع النيراتزوري.

وبحسب صحيفة ”كالتشيو ميركاتو“، فإن إيكاردي يعتقد أنه قدّم الكثير لإنتر ميلان، ولا يستحق المعاملة التي يتلقاها حاليًا من إدارة النادي، وأنه يشترط أن تقدم إدارة إنتر ميلان اعتذارًا علنيًا له.

ورفض إيكاردي السفر مع إنتر ميلان إلى النمسا، للمشاركة أمام رابيد فيينا في ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي، بعد أن جردته إدارة إنتر ميلان من شارة قيادة الفريق، إضافة إلى غيابه عن مباراة أمام سامبدوريا، اليوم، في الدوري الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة أن إيكاردي، البالغ من العمر 25 عامًا، لن يلعب مجددًا بقميص إنتر ميلان، إذا لم يتم تحقيق شرطه.

وارتبط إيكاردي بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة ”كوريري ديللو سبورت“، إلى أن إنتر ميلان ينوي بيع إيكاردي، وأخبر اللاعب بقرار التخلص من خدماته في الميركاتو الصيفي.

وانضم إيكاردي إلى إنتر ميلان العام 2013، وسجل للفريق 122 هدفًا في 210 مباريات، بينها 15 هدفًا الموسم الحالي في 28 مباراة، علمًا أن عقده الحالي ينتهي العام 2021.