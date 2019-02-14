إيكاردي يكشف سببًا جديدًا لغيابه عن مباراة إنتر ميلان ورابيد فيينا

كشف ماورو إيكاردي، مهاجم وهداف إنتر ميلان، أن غيابه عن الفريق ليس قرارًا شخصيًا منه، لكن بسبب الإصابة وليس له علاقة بخلافاته مع النادي الإيطالي بشأن تجديد عقده.

وقال لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لإنتر، يوم الأربعاء: إن المهاجم إيكاردي هداف الفريق رفض المشاركة في مباراة ضد رابيد فيينا في الدوري الأوروبي، يوم الخميس، بعد أن سحب النادي شارة القيادة منه.

ووصف سباليتي قرار سحب الشارة بأنه ”صعب ومؤلم“، بعد أن تسببت المفاوضات الطويلة لتمديد عقد إيكاردي في تشتيت ذهن اللاعب والفريق.

وذكرت صحيفة ”سبورتس ميدياسيت“ في وقت سابق، يوم الخميس، أن إيكاردي خضع للعلاج من مشكلة في الكاحل.

وتجاهلت الجماهير ما نشره المهاجم الأرجنتيني عبر حسابه على انستغرام، لكنه أكد خضوعه للعلاج من إصابة ليبرر غيابه عن مواجهة رابيد فيينا.

ولم تتضح حتى الآن حقيقة إصابة إيكاردي ومدى إمكانية انضمامه للتشكيلة التي ستواجه سامبدوريا في الدوري الإيطالي، مطلع الأسبوع المقبل.

وتصدر اللاعب البالغ عمره 25 عامًا قائمة الهدافين بالفريق الإيطالي، في آخر أربعة مواسم، ويتصدر الترتيب أيضًا في الموسم الحالي برصيد تسعة أهداف، رغم أنه لم يهز الشباك في آخر سبع مباريات بالدوري.