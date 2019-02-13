إيكاردي يتمرد على إنتر ميلان.. تعرّف على التفاصيل

أكد لوشيانو سباليتي مدرب إنتر ميلان أنه وجَّه الدعوة للمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لمواجهة رابيد فيينا النمساوي في الدوري الأوروبي، لكنه رفض الالتحاق بالفريق، وهو ما أدى إلى غيابه عن اللائحة التي أعلنها.

وقال سباليتي:“إيكاردي كان ضمن اللائحة لكنه رفض القدوم، وأنا آسف لقد كان من الصعب أن نعلن عن القرار.“

وأضاف المدرب الإيطالي:“بعد كل ما حدث هناك عدة أشياء في محيط إيكاردي يجب أن تتغير، وردة فعله اليوم بعدم السفر مع الفريق حتى لو اتصلت به تؤكد ذلك، وهناك عدة أشياء تزعج الفريق الذي كان قائده، وبالنسبة لي الموضوع انتهى.“

وكان إنتر ميلان قد أعلن سحب شارة قيادة الفريق من المهاجم الأرجنتيني، ومنها لزميله الحارس سمير هاندانوفيتش، بسبب تصريحات وكيلة أعماله وزوجته واندا نارا.