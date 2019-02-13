إنتر ميلان يعلن رسميًا سحب شارة القيادة من إيكاردي

قرر نادي إنتر ميلان الإيطالي رسميًا سحب شارة القيادة من ماورو إيكاردي نجم خط هجومه، ومنحها إلى سمير هاندانوفيتش حارس مرمى الفريق.

ونشر النادي في بيان رسمي مقتضب :“النادي يعلن أن القائد الجديد للفريق هو سمير هاندانوفيتش“.

كان الصراع عليها قد اشتعل مؤخرًا عقب مواجهة بارما في الدوري الإيطالي بين لوتشيانو سباليتي مدرب الفريق وماورو إيكاردي، عقب تصريحات وكيلته وزوجته واندا نارا، والمدرب الإيطالي انتقد مهاجمه علانية يوم السبت.

The Club can confirm that Samir #Handanovic is the new Inter captain.#FCIM — Inter (@Inter_en) February 13, 2019

وقال سباليتي :“علينا أن نحل الوضع مع إيكاردي، الصحفيون تحدثوا كثيرًا عنه، المدير الرياضي قبل الحديث عن الأمر ويجب أن يفعلوا ذلك لأن وضعنا الحالي بحاجة للحل“.

وبعد ذلك بساعات رد بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر قائلًا: ”قلت سابقًا ما يجب أن أقوله، تحدثت مع سباليتي عبر الهاتف وسأفعل ذلك غدًا، كلانا يعمل من أجل مصلحة إنتر، لكن إيكاردي ليس قضيتنا، إنها فقط أمور داخل النادي“.

واندا نارا تحدثت بدورها وبصفتها وكيلة إيكاردي، لكنها زادت من الوضع سوءًا أكثر، وقالت: ”إن كان علي الاختيار بين العقد الجديد وشخص بإمكانه مساندة إيكاردي ليتطور أكثر، فسأفضل الشخص الذي سيساعد ماورو“.

تصريحات واندا نارا أغضبت إدارة إنتر كثيرًا، وبما أنه قائد الفريق، فشهد ذلك مقالًا سيئًا حسبما وصفه موقع ”كالتشيو ميركاتو“ خاصة أن واندا وكيلته، وبالتالي تعبر عن رأيه كلاعب.

صاحب الـ25 عامًا انضم إلى إنتر في صيف 2013 قادمًا من سامبدوريا، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2021، وأشارت عدة تقارير صحفية إلى أن تشيلسي وريال مدريد يرغبان في ضمه.

وشارك إيكاردي خلال الموسم الجاري في 28 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 3 أخرى.