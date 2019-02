إنتر ميلان يعلن رسميًا سحب شارة القيادة من إيكاردي

قرر نادي إنتر ميلان الإيطالي رسميًا سحب شارة القيادة من ماورو إيكاردي نجم خط هجومه، ومنحها إلى سمير هاندانوفيتش حارس مرمى الفريق.

ونشر النادي في بيان رسمي مقتضب :“النادي يعلن أن القائد الجديد للفريق هو سمير هاندانوفيتش“.

كان الصراع عليها قد اشتعل مؤخرًا عقب مواجهة بارما في الدوري الإيطالي بين لوتشيانو سباليتي مدرب الفريق وماورو إيكاردي، عقب تصريحات وكيلته وزوجته واندا نارا، والمدرب الإيطالي انتقد مهاجمه علانية يوم السبت.

The Club can confirm that Samir #Handanovic is the new Inter captain.#FCIM

