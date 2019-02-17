واندا نارا زوجة إيكاردي تهاجم الصحافة الإسبانية: رواية ريال مدريد كاذبة

شنّت واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، هجومًا عنيفًا على الصحافة الإسبانية، واتهمتها بنشر تقارير ملفقة.

وكانت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أشارت في تقرير نشرته، أمس السبت، إلى أن نادي ريال مدريد تراجع عن فكرة ضم إيكاردي إلى صفوفه؛ لأنه لا يريد التعامل مع واندا نارا بوصفها وكيلة أعماله.

وقالت واندا في تغريدات على موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، اليوم الأحد: ”هذه رواية ملفقة وكاذبة تمامًا.. لقد اتهموني بالكذب منذ فترة، عندما أكدت أن نادي يوفنتوس مهتم بضم إيكاردي، ثم اعترف المدير الرياضي لليوفي بأن ناديه كان يرغب بالفعل في ضم ماورو“.

واعترف المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيشي، أن ناديه كان يرغب بالفعل في ضم ماورو إيكاردي، إلا أن الاهتمام تحوَّل بعد ذلك إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق.

ونشرت ”واندا“ على حسابها في ”تويتر“ بضع صور لماورو إيكاردي، وهو يبكي بعد إحدى المباريات التي خسرها إنتر ميلان، إضافة إلى بعض الأهداف الحاسمة التي أحرزها في مباريات أمام برشلونة الإسباني وتوتنهام الإنجليزي وميلان الإيطالي.

وتعرضت واندا، أمس، إلى هجوم شنّه مجهولون بالحجارة على سيارتها، بالقرب من ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو؛ ما أثار المزيد من الشكوك حول استمرار إيكاردي برفقة النيراتزوري، خاصة بعد القرار الأخير لإدارة النادي بسحب شارة قيادة الفريق منه.