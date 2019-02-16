تطور جديد في الأزمة.. مجهولون يهاجمون سيارة واندا نارا زوجة إيكاردي

تعرضت ”واندا إيكاردي“ زوجة ووكيلة أعمال نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي ماورو إيكاردي، لهجوم شنّه مجهولون، صباح اليوم، في مدينة ميلانو الإيطالية.

وقالت صحيفة ”لاغازيتا ديلوسبورت“ الإيطالية، في تقرير نشرته، اليوم السبت، إن سيارة واندا إيكاردي تعرضت للرشق بالحجارة، عندما كانت واندا تقود السيارة ومعها أطفالها، بالقرب من ملعب سان سيرو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، إلا أنها قالت إن هذه الواقعة ستكون لها عواقب وخيمة على مستقبل الأرجنتيني إيكاردي في نادي إنتر ميلان.

وتابعت بقولها: ”يبدو أن التوتر بين جماهير إنتر ميلان وإيكاردي يخرج عن السيطرة تمامًا، حيث بدأت الجماهير تتعامل مع الأمر وفقًا لطريقتها الخاصة“.

وقررت إدارة إنتر ميلان سحب شارة القيادة من إيكاردي، الأسبوع الماضي؛ مما دفع اللاعب إلى رفض المشاركة في مباراة رابيد فيينا النمساوي في دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ.

وتتهم جماهير إنتر ميلان ”واندا إيكاردي“، بأنها السبب وراء عدم تجديد عقد زوجها رفقة النيراتزوري.

وينتهي عقد إيكاردي رفقة الإنتر في يونيو 2021، علمًا بأنه هداف الفريق هذا الموسم برصيد 15 هدفًا، في 28 مباراة شارك فيها في جميع المسابقات.