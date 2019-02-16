مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم ليوم جديد حافل بالمباريات على مستوى كرة القدم العربية والأوروبية.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات، اليوم السبت، 16 فبراير، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة بتوقيت مكة المكرمة.

كأس زايد للأندية الأبطال:

الوصل الإماراتي VS الأهلي السعودي، الساعة 16:30، على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

الهلال السعودي VS الاتحاد السكندري، الساعة 19:30، على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

المريخ السوداني VS نادي مولودية الجزائر، الساعة 20:00،على قناة أبوظبي الرياضية HD 2.

الدوري الإسباني:

رايو فاليكانو VS أتلتيكو مدريد، الساعة 18:15، على قناة beIN SPORTS HD 3.

برشلونة VS بلدالوليد، الساعة 22:45، على قناة beIN SPORTS HD 3.

الدوري الإيطالي:

أتلانتا VS ميلان، الساعة 22:30، على قناة beIN SPORTS HD 4.

كأس الاتحاد الإنجليزي:

نيو بورت VS مانشستر سيتي، الساعة 20:30، على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري المصري:

الإسماعيلي VS النجوم، الساعة 17:00، على قناتي النيل الرياضية، وOn Sport HD.

الإنتاج الحربي VS الأهلي، الساعة 20:00، على قناتي قناتي النيل الرياضية، وOn Sport HD.