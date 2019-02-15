مباراة يوفنتوس وفروزينوني.. ديبالا يحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو (فيديو)

رد الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، الجميل لزميله كريستيانو رونالدو الذي احتفل على طريقته عندما سجل هدفًا في مرمى ساسولو، يوم الأحد الماضي، عندما احتفل بطريقة ”الدون“ عقب هدفه في مرمى فروزينوني، يوم الجمعة.

ولم يسجل ديبالا، الذي أنهى الموسم الماضي بإحراز 22 هدفًا في الدوري، سوى في مناسبتين فقط هذا الموسم بالدوري قبل مباراة اليوم.

وذكرت تقارير صحفية أن ديبالا يعاني من الإحباط لغيابه عن التشكيلة الأساسية لفريق ”السيدة العجوز“، لذلك سانده قائد منتخب البرتغال في محنته بالاحتفال بطريقته عبر وضع يده اليمنى تحت عينيه.

وعقب هدفه الرائع في مرمى فروزينوني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من رونالدو بعد ست دقائق من البداية، احتفل ديبالا على طريقة رونالدو بالقفز عاليًا ورفع أصبع السبابة في يده اليمنى.

ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب المسابقة برصيد 63 نقطة من 23 مباراة.