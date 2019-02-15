أهداف مباراة يوفنتوس وفروسينوني .. 2/0 للسيدة العجوز (فيديو)

تقدم باولو ديبالا، مهاجم نادي يوفنتوس، بهدف في شباك وفروسينوني، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي، على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو.

وسدد ديبالا كرة قوية مع بداية الشوط الأول، فشل حارس الفريق الضيف في التصدي لها.

وأضاف سامي خضيرة الهدف الثاني في الدقيقة 16 من رأسية قوية.

ويدخل فريق يوفنتوس وهو متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، وهو يوسع الفارق بفوزه في لقاء اليوم لأكثر من عشر نقاط بينه وبين نابولي الوصيف بالدوري.

على الجانب الآخر، يدخل فروسينوني في آخر الجدول برصيد 16 نقطة في قائمة ترتيب الدوري الإيطالي.