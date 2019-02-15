نادي الاتحاد يخطف تعادلًا قاتلًا من الرائد في الدوري السعودي (فيديو)

أنقذ البديل عبد الرحمن الغامدي فريقه الاتحاد من الخسارة عندما أحرز هدف التعادل 1-1 في مرمى مستضيفه الرائد في الوقت المحتسب بدل الضائع، خلال مباراة الفريقين في الجولة الـ 20 من الدوري السعودي.

وافتتح عبد الله المقرن التسجيل لأصحاب الأرض بعد سبع دقائق من البداية بتسديدة أرضية متقنة من عند حافة منطقة الجزاء سكنت شباك فواز القرني حارس الاتحاد.

وقبلها بأربع دقائق ردَّ القائم الأيمن لمرمى القرني تسديدة أخرى للمقرن كاد أن يفتتح بها التسجيل.

وبعد عشر دقائق من البداية حوَّل فهد المولد تمريرة عرضية برأسه نحو مرمى الجزائري عز الدين دوخة حارس الرائد، لكن الكرة ارتدت من القائم الأيمن.

وقبل النهاية بثماني دقائق كاد صالح الشهري أن يضاعف النتيجة، لكن تسديدته ارتدت من القائم الأيمن لمرمى الاتحاد، ووصلت سهلة إلى يد القرني.

وأرسل المولد تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، حوّلها الغامدي بتسديدة أرضية داخل مرمى دوخة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب.

وواصل الاتحاد الحفاظ على سجله دون خسارة في آخر خمس مباريات بالدوري ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، لكنه ظل في المركز قبل الأخير مقابل 24 نقطة للرائد صاحب المركز العاشر.

ويتصدر الهلال حامل اللقب المسابقة برصيد 49 نقطة من 20 مباراة متقدمًا بفارق ست نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.