رسميًا.. نادي الاتحاد السعودي ينهي عقد فالديفيا

أعلن نادي الاتحاد السعودي، الإثنين، انتهاء علاقته باللاعب البرازيلي واندرسون فالديفيا.

وقال الاتحاد في بيان نشره على حسابه في موقع “تويتر”: “أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد، اليوم، انتهاء علاقة النادي، رسميًا، باللاعب البرازيلي فالديفيا، بعد أن تم إجراء مخالصة مالية معه”.

وأضاف البيان: “قدّم مجلس الإدارة الشكر للاعب على جهوده وتعاونه مع زملائه لخدمة الفريق، متمنيًا له التوفيق في مستقبله الرياضي”.

وانضم فالديفيا، البالغ من العمر 24 عامًا، إلى الاتحاد صيف العام 2018، قادمًا من إنترناسيونال البرازيلي.

وبحسب موقع “transfermarkt”، فإن فالديفيا سجل هدفًا وصنع آخر في 8 مباريات مع الاتحاد الموسم الحالي

علمًا أنه سجل 16 وصنع 7 في 87 مباراة مع إنترناسيونال، وسجل هدفين وصنع اثنين في 28 مباراة مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

يشار إلى أن الاتحاد يحتل المركز الخامس عشر (قبل الأخير)، على لائحة ترتيب الدوري السعودي.