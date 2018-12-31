تقارير تكشف عن 3 صفقات قوية لإنقاذ نادي الاتحاد السعودي (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية عن توصل نادي الاتحاد السعودي لإبرام 3 صفقات قوية في الميركاتو الشتوي، لإنقاذ الفريق من دوامة النتائح السلبية، خلال الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقبع نادي الاتحاد في المركز قبل الأخير بالدوري، برصيد 6 نقاط، ويواجه شبح الهبوط، إذا لم تتحسن نتائجه بالدور الثاني من المسابقة.

ووفقًا لبرنامج “الوقت الأصلي” عبر القناة السعودية، مساء الأحد، فإن نادي الاتحاد حسم 3 صفقات مميزة للعب ضمن صفوفه بداية من يناير/كانون الثاني المقبل.

الجزء الثاني مصادر لـ #الوقت_الأصلي :

نادي #الاتحاد أنهىٰ 3 صفقات كبيرة جداً منهم لاعب مدافع مغربي برتغالي وشارك في المونديال الروسي . وحارس مرمى برازيلي وأفضل حارس في كأس الليبرتادوريس . ولاعب من الرأس الأخضر وهو مميز جداً ..#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان#قناة_السعودية pic.twitter.com/D7xkgZBw71 — برنامج الوقت الأصلي (@Alwaqt_alasly) December 29, 2018

وبحسب البرنامج أيضًا، فإن أحدهم مدافع مغربي دولي، وشارك في المونديال الروسي، وهو مروان دا كوستا، صاحب الـ32 عامًا، والمحترف في صفوف باشاك شهير التركي.

وسبق لدا كوستا اللعب مع أولمبياكوس اليوناني وسيفاس سبور التركي ولوكوموتيف موسكو الروسي وناسيونال ماديرا البرتغالي وويستهام يونايتد الإنجليزي وفيورنتينا وسمبدوريا الإيطالي وآيندهوفن الهولندي ونانس الفرنسي.

وهناك البرازيلي مارسيلو غروهي، حارس مرمى غريميو البرازيلي، وأفضل حارس في كأس الليبرتادوريس، وجناح فريق غالاطة سراي التركي ومنتخب الرأس الأخضر المميز للغاية، غاري رودريغيز، صاحب الـ28 عامًا.

ومن المنتظر أن يعلن نادي اتحاد جدة بشكل رسمي عن تعاقده مع هؤلاء، في مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، بعد حسم جميع التفاصيل واجتيازهم الفحوصات الطبية في دبي، على أن يصلوا الأسبوع المقبل إلى جدة ويستهلوا مشوارهم مع الفريق الاتحادي.

ليصبح هناك رباعي أجنبي جديد في الفريق الاتحادي، بعد لاعب الوسط الإيفواري الدولي سيكو سانوغو، صاحب الـ29 عامًا، قادمًا من يانغ بويز السويسري مؤخرًا.