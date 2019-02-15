تعاقد نادي برشلونة مع دي ليخت يعتمد على حالة صامويل أومتيتي

قالت تقارير صحفية إسبانية، الجمعة، إن موقف المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي هو الذي يحدد موقف إدارة نادي برشلونة من التعاقد مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت، لاعب أياكس أمستردام.

وأوضحت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، أن برشلونة يمتلك 6 لاعبين في مركز قلب الدفاع، منهم ثنائي سيغادر بنهاية الموسم، وهما جيسون موريلو، الذي تنتهي إعارته في يونيو المقبل، وتوماس فيرمايلين لنهاية عقده.

ويتبقى 4 مدافعين في برشلونة، وهم: صامويل أومتيتي وجيرارد بيكيه وكليمنت لينجليت وكلير توديبو.

وأشارت الصحيفة إلى أن أومتيتي، هو الشريك الأول لبيكيه في قلب الدفاع، لكن الإصابة التي يعاني منها اللاعب الفرنسي على مستوى الركبة، تؤثر على ظهوره، حيث يغيب عن الملاعب منذ نوفمبر الماضي.

وأردفت ”موندو ديبورتيفو“، أن موقف برشلونة في ضم دي ليخت، يتحدد بناء على حالة أومتيتي، حيث سيدخل النادي الكتالوني، لضم ماتياس بقوة، إذا خضع صامويل لعملية جراحية.

في سياق متصل، أفادت تقارير صحفية إيطالية، بأن نادي يوفنتوس بدأ أول خطوة لخطف دي ليخت لاعب أياكس أمستردام الهولندي من نادي برشلونة الإسباني.

وبحسب صحيفة ”توتو سبورت“، فإن فابيو باراتيسي المدير الرياضي ليوفنتوس، سافر إلى العاصمة الهولندية أمستردام؛ لإقناع دي ليخت بالانضمام إلى البيانكونيري.

وقال الكاميروني أندريه أونانا حارس أياكس، بعد مباراة الفريق مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا: “ لقد تحدثت معه عدة مرات، وهو يرغب في الذهاب إلى برشلونة“.