صحيفة تكشف دور ليونيل ميسي في تجديد نادي برشلونة عقد إرنستو فالفيردي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، الجمعة، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وبقية زملائه، كانوا السبب الرئيس في اتجاه إدارة نادي برشلونة لتجديد عقد المدرب إرنستو فالفيردي.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن موقف ميسي وزملائه كان حاسمًا في استمرار فالفيردي مدربًا للنادي الكتالوني.

وأضافت الصحيفة، أن اللاعبين يحترمون ويقدرون فالفيردي، وتحدثوا علانية عن ذلك قبل أيام، إذ قال لويس سواريز: ”نحن مسرورون به لكيفية إدارته للفريق، وهذا أمر مهم؛ لأن هناك أوقاتًا ليس من السهل العيش فيها مع هذا القدر الكبير من اللاعبين، وهذه هي السعادة للجميع“.

وقال ميسي عن فالفيردي، في أكتوبر، يصفه، بأنه ”شخص شفاف جدًا، بسيط جدًا، يتحدث كثيرًا مع اللاعب، قريب جدًا. إنه صادق جدًا في لحظة التحدث إليك. ليس لديه مشكلة في التعليق على أي شيء، إنه يعرف كرة القدم“.

كما قال جوردي ألبا: ”مع فالفيردي أشعر براحة كبيرة، لقد منحني ثقة قاسية منذ الدقيقة الأولى. آمل أن يجدد عقده“، وقال بيكيه: ”سنكون سعداء بأن يستمر الموسم المقبل“.

وتولى فالفيردي، البالغ من العمر 54 عامًا، تدريب برشلونة في مايو 2017، وقاده للفوز بلقب في الدوري الإسباني ولقب في كأس إسبانيا، ولقبين في السوبر الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، كما وصل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وتعادل على أرضه 1/1 مع ريال مدريد في نصف نهائي كأس إسبانيا، قبل أن يلتقيا مجددًا، أواخر الشهر الحالي.