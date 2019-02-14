تشيلسي يقترب من دور الـ16 للدوري الأوروبي بفوز ثمين على مالمو السويدي (فيديو)

حقق فريق تشيلسي الإنجليزي، انتصارًا ثمينًا على مضيفه مالمو السويدي بهدفين لهدف في ذهاب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

أنهى تشيلسي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد سجله روس باركلي في الدقيقة 30.

وفي الوقت الذي بحث فيه مالمو عن التعادل، أضاف الفرنسي أوليفيه غيرو الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وجاءت الدقيقة 80 لتشهد معها هدف حفظ ماء الوجه لمالمو عبر الدنماركي أندريس كريستايانسين.

وللتأهل إلى ثمن النهائي، يكفي تشيلسي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بهدف نظيف في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه ستامفورد بريدج.

فيما يحتاج مالمو للفوز بفارق أكثر من هدف أو بفارق هدف وحيد بشرط أن تكون أكثر من 2-1 في لقاء العودة الذي سيقام بالأراضي الإنجليزية.

مالمو 1 × 2 تشيلسي | اهداف المباراة HD pic.twitter.com/2JctJuW1vD — ……………. (@kkBpO7gk3MkJ3EX) ١٤ فبراير ٢٠١٩

وفي نفس السياق، اقترب فريق نابولي الإيطالي، خطوة من التأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، بتغلبه على مضيفه زيوريخ السويسري بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب دور الـ 32 للبطولة القارية.

وللتأهل إلى ثمن النهائي، يكفي نابولي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بهدفين نظيفين في لقاء الإياب الذي سيقام على أرضه ووسط جمهوره .

فيما يحتاج زيوريخ للفوز بفارق أكثر من هدفين أو بفارق هدفين بشرط أن تكون أكثر من 3-1 في لقاء العودة.

زيوريخ 1 × 3 نابولي | اهداف المباراة HD pic.twitter.com/yEFvaw3e6v — ……………. (@kkBpO7gk3MkJ3EX) ١٤ فبراير ٢٠١٩

في مباراة ثالثة أذاق فريق فالنسيا، مضيفه سيلتيك الاسكتلندي مرارة الهزيمة بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وللتأهل إلى ثمن النهائي، يكفي فالنسيا الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه.

في الوقت الذي سيكون فيه سيلتيك مطالبا بالفوز بفارق أكثر من هدفين أو بفارق هدفين بشرط أن تكون أكثر من 2-0 في لقاء العودة لاجتياز دور الـ32.

ويدين فالنسيا بالفضل إلى الروسي دينيس تشيريشيف و روبين سوبرينو اللذين أحرزا هدفي الفوز في الدقيقتين 42 و49.

سيلتك 0 × 2 فالنسيا | اهداف المباراة HD pic.twitter.com/FRDsqiXOTn — ……………. (@kkBpO7gk3MkJ3EX) ١٤ فبراير ٢٠١٩

وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز فياريال الإسباني على سبورتنغ لشبونة البرتغالي بهدف نظيف، وكلوب بروج البلجيكي على ريد بول سالسبورغ النمساوي بهدفين لهدف، وبالنتيجة ذاتها، فاز فيكتوريا بلزن التشيكي على دينامو زغرب الكرواتي، بينما تعادل شاختار الأوكراني مع اينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين لكل منهما.