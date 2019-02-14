ساري يحدد مشكلة تشيلسي

طالب ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي لاعبيه برد فعل فوري بعد هزيمة مذلة بسداسية من دون رد أمام مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، وقال إنه عقد اجتماعًا لمدة ساعة مع اللاعبين لدراسة أسباب تلك الخسارة.

وكانت هزيمة تشيلسي، على ملعب الاتحاد، الأسوأ في تاريخه بالدوري الممتاز، ليتراجع الفريق اللندني إلى المركز السادس في الترتيب.

وتتصاعد الضغوط من وقتها على المدرب الذي عقد اجتماعًا مشابهًا لمدة ساعة في غرفة الملابس مع لاعبيه بعد الهزيمة برباعية في الدوري أمام مستضيفه بورنموث.

وأبلغ ساري الصحفيين، قبل مواجهة مستضيفه مالمو السويدي في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، ”تحدثنا معًا لمدة ساعة في اليوم التالي للمباراة. أعتقد أن أفضل شيء هو العمل بقوة والرد سريعًا في الملعب“.

وتابع ”لم يكن ينقصنا الدافع في المباراة الأخيرة. كل ما هنالك أننا لم نستطع التعامل مع أول مشكلة واجهتنا في المباراة.. بدأنا المواجهة جيدًا، لكن، بعد هدفهم الأول لم نستطع الرد سريعًا“.

”مشكلتنا بسيطة .. ذهنية في الأساس. نحتاج إلى حلول“.

ويخوض مالمو، الذي لن يبدأ مشواره في الدوري السويدي قبل أبريل نيسان، أول مباراة له هذا العام، لكن ساري يعتقد أن طريقة المنافس الدفاعية ستسبب مشكلات لتشيلسي.

وأوضح ”إنه فريق متماسك.. يجيد الدفاع. لن تكون مباراة سهلة، لكننا نرغب في الفوز بها والرد فورًا في الملعب“.