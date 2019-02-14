فيفا: زيادة حجم إنفاق الأندية في فترة الانتقالات الشتوية الماضية

زاد حجم إنفاق الأندية الإيطالية في فترة انتقالات يناير الأخيرة بنسبة 459%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكن الأندية الإنجليزية تبقى الأكثر بروزًا في تلك القائمة.

وأشار تقرير نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، اليوم الخميس، إلى أن الأندية الإيطالية أنفقت 144.6 مليون دولار في فترة انتقالات يناير (كانون الثاني) 2019؛ لضم لاعبين غير إيطاليين، في حين أنفقت 25.9 مليون دولار فقط في 2018.

وفتح ميلان الطريق بضم المهاجم البولندي كشيشتوف بيانتك من جنوى في صفقة قدرتها وسائل إعلام إيطالية بنحو 35 مليون يورو (39.5 مليون دولار)، ولاعب الوسط البرازيلي لوكاس باكيتا من فلامنغو البرازيلي في صفقة بمبلغ مقارب.

وأنفقت الأندية الإنجليزية 178.2 مليون دولار لإبرام 155 صفقة انتقال، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 65% عن يناير (كانون الثاني) 2018.

واحتلت الأندية الألمانية المركز الثالث في حجم الإنفاق بمبلغ 112.5 مليون دولار، وأنفقت 97% من هذا المبلغ لضم لاعبين لا تتجاوز أعمارهم 21 عامًا أو أقل، وأنفقت أندية إسبانيا 112 مليون دولار، في حين لم يزد المبلغ الذي أنفقته الأندية الفرنسية على 95.4 مليون دولار، لتحتل المركز الأخير فيما يطلق عليه قائمة ”بطولات الدوري الخمس الكبرى“.

وهيمنت بطولات الدوري الخمس الكبرى على فترة الانتقالات الشتوية ثانية، بعد أن أبرمت 591 صفقة إجمالًا، لتسيطر مجددًا على سوق الانتقالات بزيادة 10% مقارنة بعام مضى، رغم أن نسبة 28.6% من قيمة هذه الصفقات أنفقت بشكل رسوم.

وبلغ إجمالي ما أنفقته الأندية في بطولات الدوري الخمس الكبرى 642.8 مليون دولار، متراجعة بنسبة 37.5% عن 2018.

وأشار التحليل الذي أجراه ”فيفا“ إلى أن الحديث عن بدء الأندية في تقليص ميزانياتها ينظر إليه على أنه مجرد ”ذر للرماد في العيون“.

وقال التقرير: ”يبدو أن تراجع معدلات الإنفاق هذا العام مقارنة بيناير (كانون الثاني) 2018 حدث نتيجة الإنفاق الكبير بشكل استثنائي العام الماضي، وهو ما يرجع في أغلبه لإبرام عدد محدود من الصفقات الباهظة، أكثر من كونه تحولًا على المدى الطويل“.

ومرة أخرى، استحوذت فرق الدوري الإنجليزي الممتاز على أغلبية الإنفاق على الصفقات بين أندية بطولات الدوري الخمس الكبرى، ومن بعدها الأندية الإيطالية ثم الإسبانية وأخيرًا الفرنسية، وبلغت النسبة الإجمالية لإنفاق أندية تلك البطولات 94%.