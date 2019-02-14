يوفنتوس ينفي التفريط في ديبالا مقابل محمد صلاح

نفى يوفنتوس، متصدر وحامل لقب الدوري الإيطالي، ما تردد عن عزمه إجراء صفقة تبادلية بالاستغناء عن باولو ديبالا مقابل الحصول على النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

وانتشرت تقارير، في وقت سابق هذا الأسبوع، عن أن ”السيدة العجوز“ يريد ضم صلاح مقابل 175 مليون جنيه إسترليني، فيما سينتقل ديبالا للنادي الإنجليزي.

لكن فابيو باراتيسي، المدير الرياضي في النادي الإيطالي، أصر على أن ديبالا أحد أفضل تعاقدات النادي خلال السنوات التسع التي قضاها في النادي، وبالتالي لن يغادر هذا الصيف.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن يوفنتوس لن يمانع في رحيل اللاعب، لكنه متمسك بالنادي، ونقلت الصحيفة عن باراتيسي قوله إنه في حال رحيل ديبالا لن يأتي بدلًا منه سوى ليونيل ميسي وليس صلاح.

وقال المسؤول في النادي الإيطالي لصحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“: ديبالا سيبقى معنا. من يريد الرحيل يغادر يوفنتوس، لكن من الصعب تعويضهم في حال الرحيل.. من يمكنه تعويض ديبالا؟ صعب للغاية ربما ميسي أو نيمار. ديبالا موجود معنا وحال مشاركته تشعر بتأثيره دائمًا“.

وردًا على سؤال حول التوقيع الذي يفتخر به أكثر من كريستيانو رونالدو، أضاف المدير الرياضي: ”ديبالا؛ لأنه كان من الصعب شراؤه. جاء ليحل محل كارلوس تيفيز وتألق وشارك في نهائي دوري الأبطال وسجل العديد من الأهداف“.

وترددت أنباء عن رغبة الدولي الأرجنتيني في الرحيل بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى خلاف كبير مع المدير الفني ماسيمليانو اليغريز

ورغم نفي النادي، إلا أن هناك مفاوضات تُجرى بين النادي والعديد من اللاعبين المحتملين لخلافة ديبالا، بينهم الكولومبي جيمس رودريغيز المعار من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ.

وأضاف باراتيسي: ”هاري كين مهاجم رائع يستحق اللعب مع يوفنتوس. إنه واحد من أولئك الذين سيسجلون في دوري الأبطال ويمكنه اللعب في أوروبا لسنوات عديدة أخرى“.

ويبدو أن صلاح خيار بعيد للغاية، وكذلك عودة بول بوغبا إلى تورينو بعد رحيل جوزيه مورينيو واستقراره تحت قيادة المدرب المؤقت الحالي أولي غونار سولشاير.