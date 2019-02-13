مباراة روما ضد بورتو.. مدرب ”الذئاب“ يطالب لاعبه الشاب زانيولو بالتحلي بالتواضع

طالب أوسيبيو دي فرانشيسكو، مدرب روما، لاعبه الشاب نيكولو زانيولو بالحفاظ على تواضعه بعدما أصبح أصغر لاعب إيطالي يحرز هدفين في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا، خلال الفوز 2-1 على بورتو في ذهاب دور الستة عشر، يوم الثلاثاء.

وسجل زانيولو البالغ عمره 19 عامًا هدفين في غضون ست دقائق بالشوط الثاني ليتقدم روما 2-صفر قبل أن يقلص بورتو الفارق بواسطة البديل أدريان لوبيز قرب النهاية.

وقال دي فرانشيسكو في مؤتمر صحفي: ”إنه يستحق الحصول على الإشادة فلقد أدى بشكل رائع.

”إنه في مرحلة التطور بشكل يفوق التوقعات كما أن المباريات التي لا يؤدي فيها بشكل جيد تمنحه الدافع للتطور.

”أستمع إلى بعض الناس التي تشيد باللاعب زانيولو، لكن بعد ذلك يأتي دوري كمدربه. هو الآن يحتاج إلى التوازن خاصة ممن حوله“.

وشعر دي فرانشيسكو بالرضا عن أداء فريقه خاصة في الشوط الثاني رغم استقبال الهدف، الذي ربما يكون حاسمًا في تحديد المتأهل، قبل عشر دقائق من النهاية.

وقال مدرب روما بعدما سدد لاعبه إيدن جيكو في القائم بالشوط الأول: ”لقد تطور مستوانا في المباراة واستحوذنا على الكرة بشكل أفضل وخط الوسط ظهر بشكل أفضل.

”درس الفريقان بعضهما ونحن سددنا الكرة في القائم بالشوط الأول.. في الشوط الثاني كنا نملك المزيد من الإصرار في الثلث الأخير“.

وأضاف: ”قدمنا أحد أفضل مستوياتنا من حيث الأداء الجماعي“.

ويشعر سيرجيو كونسيسياو، مدرب بورتو، أن فرص التأهل ستبقى متساوية قبل استضافة مباراة الإياب في السادس من مارس آذار.

وقال مدرب بورتو: ”في البداية كانت المباراة متوازنة وبعد ذلك عندما حاولنا أن نكون حاسمين بشكل أكبر اهتزت شباكنا. أعجبني أسلوبنا في الدفاع وكذلك أسلوب لعب روما. الفرصة تبقى متساوية كما كانت قبل هذه المباراة“.