مباراة روما وبورتو.. شاهد أول تدخل لتقنية (VAR) في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

شهد لقاء روما الإيطالي وبورتو البرتغالي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، أوَّل تدخّل لحكم الفيديو في لقاءات دوري الأبطال والذي بدأ تطبيقه بداية من لقاءات دور الـ 16 .

وتدخل حكم الفيديو لصالح بورتو البرتغالي الذي سجل هدف التقليص في الدقيقة 79 عبر أدريان لوبيز، وتردَّد الحكم داني ماكيلي في قبوله لوجود شك في حالة تسلل لكن غرفة الفيديو أكدت صحة الهدف.

وحقق فريق روما الإيطالي، فوزًا صعبًا على ضيفه بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف .

واستمر مسلسل إهدار الهجمات خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن نجح روما في التقدم بهدفين عن طريق نيكولو زانيولو في الدقيقتين 70 و76.

وقلص بورتو النتيجة بإحرازه للهدف الأول في الدقيقة 79 عبر الإسباني ادريان لوبيز الفاريز، لتنتهي المواجهة بفوز روما بهدفين لهدف.

وبذلك، يكفي روما الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط أن تكون أكثر من 2-1 للتأهل إلى ربع النهائي القاري.

فيما يحتاج بورتو للفوز بهدف نظيف أو بفارق أكثر من هدف في لقاء العودة الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره لانتزاع بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.