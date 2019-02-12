مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.. رقم قياسي جديد للحارس الإيطالي بوفون (شاهد)

حقق الإيطالي جيانلويجي بوفون، حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رقمًا خاصًا في مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر الحساب الرسمي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ أن بوفون أصبح رابع أكبر لاعب في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا بعد مشاركته في مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد.

وأكد حساب الفيفا أن بوفون شارك في اللقاء وعمره 41 عامًا و15 يومًا ليصبح الرابع في قائمة أكبر اللاعبين في تاريخ دوري أبطال أوروبا، إلا أن الرقم القياسي مسجل باسم الحارس الإيطالي ماركو بالوتا الذي شارك مع فريقه لاتسيو ضد ريال مدريد الإسباني يوم 11 ديسمبر 2007 في دور المجموعات بدوري الأبطال وعمره 43 عامًا و248 يومًا.

وأشار موقع الفيفا أيضًا إلى أن بوفون يخوض ثاني مواجهاته على ملعب ”أولد ترافورد“ منذ مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي ضد ميلان العام 2003.