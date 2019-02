رسميًا.. يوفنتوس يعلن تعاقده مع آرون رامزي من آرسنال (صورة)

أعلن يوفنتوس الإيطالي، الإثنين، تعاقده رسميًا مع اللاعب الويلزي آرون رامزي لاعب آرسنال الإنجليزي، بداية من الصيف المقبل.

وقال يوفنتوس، في بيان على موقعه الرسمي على الإنترنت: ”يُعلن يوفنتوس إتمام التعاقد مع آرون رامزي، لاعب آرسنال، بداية من يوليو 2019، وحتى 30 يونيو 2023، وسيتحمل يوفنتوس رسومًا إضافية بقيمة 3.7 مليون يورو، مستحقة الدفع في 10 يوليو 2019“.

وبحسب إذاعة ”BBC“، فإن رامزي، البالغ من العمر 28 عامًا، سيحصل على 400 ألف جنيه إسترليني (514 ألف دولار) راتبًا أسبوعيًا مع يوفنتوس.

وسيصبح رامزي ثالث ويلزي يلعب للفريق الإيطالي بعد جون تشارليس، بين عامي 1957 و1962، وآيان راش.

وينتهي عقد رامزي مع آرسنال نهاية الموسم الحالي، ولعب 361 مباراة مع آرسنال، سجل فيها 62 هدفًا، وصنع 64، سجل منها 3 أهداف في 30 مباراة الموسم الحالي.

وانضم رامزي إلى آرسنال العام 2008، وخرج على سبيل الإعارة إلى نوتنغهام فورست وكارديف، قبل أن يلعب بصفوف الغانرز بشكل منتظم في الفترة بين 2011 وحتى الموسم الجاري.

وتردَّد أن أندية مانشستر يونايتد وليفربول وتوتنهام كانت تسعى للتعاقد مع اللاعب الويلزي.

ونشر رامزي، على حسابه الشخصي في موقع ”تويتر“: ”كما سمعتم لقد وافقت على العقد مع يوفنتوس، وأردت إصدار هذا البيان لجميع مشجعي آرسنال الذين كانوا موالين وداعمين“.

وأضاف ”لقد رحبتم بي كمراهق وكنتم معي خلال انتصاراتي وانكساراتي التي واجهتها خلال فترة وجودي في النادي، وبقلب ثقيل أرحل عن آرسنال بعد 11 عامًا رائعًا في شمال لندن، وشكرًا لكم“.

واختتم: ”سأستمر في دعم الفريق بنسبة 100%، ونأمل في إنهاء الموسم بقوة قبل التوجه إلى تورينو وبداية مرحلة جديدة مع يوفنتوس“.

OFFICIAL | @aaronramsey to join Juventus from next season ➡ https://t.co/6PFO3O5bpv#SeeYouAaron pic.twitter.com/BHjNaE8y9i

— JuventusFC (@juventusfcen) ١١ فبراير ٢٠١٩