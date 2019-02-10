غضب كريستيانو رونالدو يُسقط سامي خضيرة أرضًا خلال مباراة يوفنتوس وساسولو (فيديو)‎‎

شهدت مباراة يوفنتوس وساسولو لقطة طريفة كان بطلاها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله الألماني سامي خضيرة.

وفي لقطة عبّر فيها رونالدو عن غضبه من حكم المباراة بعدما احتسب تسللًا على ماريو ماندجوكيتش، ليسدّد النجم البرتغالي الكرة قوية، لكنها اصطدمت بزميله خضيرة الذي سقط أرضًا من قوة التسديدة.

وابتعد يوفنتوس في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بفوز 3/0 على ساسولو، لحساب الجولة الـ23 من المسابقة

وسجل أهداف يوفنتوس سامي خضيرة في الدقيقة 23، ورونالدو في الدقيقة 7، وإيمري تشان في الدقيقة 86.

وحقق يوفنتوس فوزه الـ20 في الدوري الإيطالي، وتعادل 3 مرات، دون أي خسارة، ليرفع رصيده إلى 63 نقطة في الصدارة، بفارق 11 نقطة عن نابولي الثاني، في حين تجمّد رصيد ساسولو عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكان يوفنتوس خسر 0/3 أمام أتلانتا في كأس إيطاليا، ليودّع البطولة من ربع النهائي، ثم تعادل 3/3 مع بارما في الدوري الإيطالي، قبل أن يفوز على ساسولو.