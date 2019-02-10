الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ساسولو ضد يوفنتوس اليوم في الدوري الإيطالي

يحل نادي يوفنتوس ضيفًا على ساسولو، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ23 لمنافسات الدوري الإيطالي على ملعب “تريكولوري”.

ويتصدر يوفنتوس، جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، أما ساسولو فيأتي في المركز الـ 11 برصيد 30 نقطة.

يدخل يوفنتوس اللقاء بهدف الفوز، بعد تعادله ضد بارما 3-3 المباراة الماضية.

وعاد لقائمة يوفنتوس المدافع الإيطالي المخضرم أندريا بارزالي، الذي سيعوض المصابين في هذا المركز، ومن ناحية أخرى يغيب عنها كل من البرازيلي دوغلاس كوستا والكولومبي خوان كوادرادو، والإيطاليين ليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني، بسبب الإصابات.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في الساعة الـ (21:00 بتوقيت الإمارات)، الـ(20:00 بتوقيت السعودية)، الـ(19:00 بتوقيت القاهرة).

تذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس”، وتحديدًا على قناة HD4 بتعليقٍ صوتي لعلي محمد علي.