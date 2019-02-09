مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم ليوم جديد حافل بالمباريات على مستوى كرة القدم العربية والأوروبية.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات، اليوم السبت، 9 فبراير، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة بتوقيت مكة المكرمة.

الدوري الإنجليزي الممتاز:

فولهام VS مانشستر يونايتد، الساعة 15:30، على قناة beIN SPORTS HD 2.

ليفربول VS بورنموث، الساعة 18:00، على قناة beIN SPORTS HD 2.

هيديرسفيلد تاون VS آرسنال، الساعة 18:00، على قناة beIN SPORTS HD 4.

الدوري الإسباني:

أتلتيكو مدريد VS ريال مدريد، الساعة 18:15، على قناةbeIN SPORTS HD 3.

الدوري الإيطالي:

فيورنتينا VS نابولي، الساعة 20:00، على قناة beIN SPORTS HD 4.

بارما VS إنتر ميلان، الساعة 2230، على قناة beIN SPORTS HD 4.

الدوري الألماني:

بروسيا دورتموند VS هوفنهايم، الساعة 17:30، على قناة SPORTS HD 5.

بايرن ميونخ VS شالكة، الساعة 20:30، على قناة beIN SPORTS HD 5.

الدوري السعودي:

الرائد VS الوحدة، الساعة 15:50، على KSA Sports 1 HD، وDawri Plus 1 HD.

الفتح VS الشباب، الساعة 18:15، على KSA Sports 2 HD وDawri Plus 2 HD.

الاتحاد VS التعاون، الساعة 20:15، على KSA Sports 1 HD، وDawri Plus 1 HD.