مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم ليوم جديد حافل بالمباريات على مستوى كرة القدم العربية والأوروبية.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات، اليوم السبت، 9 فبراير، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة بتوقيت مكة المكرمة.
الدوري الإنجليزي الممتاز:
فولهام VS مانشستر يونايتد، الساعة 15:30، على قناة beIN SPORTS HD 2.
ليفربول VS بورنموث، الساعة 18:00، على قناة beIN SPORTS HD 2.
هيديرسفيلد تاون VS آرسنال، الساعة 18:00، على قناة beIN SPORTS HD 4.
الدوري الإسباني:
أتلتيكو مدريد VS ريال مدريد، الساعة 18:15، على قناةbeIN SPORTS HD 3.
الدوري الإيطالي:
فيورنتينا VS نابولي، الساعة 20:00، على قناة beIN SPORTS HD 4.
بارما VS إنتر ميلان، الساعة 2230، على قناة beIN SPORTS HD 4.
الدوري الألماني:
بروسيا دورتموند VS هوفنهايم، الساعة 17:30، على قناة SPORTS HD 5.
بايرن ميونخ VS شالكة، الساعة 20:30، على قناة beIN SPORTS HD 5.
الدوري السعودي:
الرائد VS الوحدة، الساعة 15:50، على KSA Sports 1 HD، وDawri Plus 1 HD.
الفتح VS الشباب، الساعة 18:15، على KSA Sports 2 HD وDawri Plus 2 HD.
الاتحاد VS التعاون، الساعة 20:15، على KSA Sports 1 HD، وDawri Plus 1 HD.