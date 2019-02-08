السرطان يضرب والدة كريستيانو رونالدو مجددًا

كشفت والدة كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، عن أنها “تكافح للنجاة من الموت”؛ بعد معاناتها مجددًا مع سرطان الثدي.

ونجت دولوريس أفيرو والدة رونالدو من السرطان، بعد الكشف عن إصابتها به في 2007، لكن المرض عاد لها من جديد.

وقبل رحلتها إلى إيطاليا؛ للاحتفال بعيد ميلاد ابنها الرابع والثلاثين ودعمه ضد ادعاءات الاغتصاب، اعترفت الأم بمشاكل صحية جديدة.

وقالت دولوريس في مقابلة مع التلفزيون البرتغالي: “أجريت لي عملية جراحية على الثدي الآخر في مدريد، ولديّ علاج إشعاعي، وأنا الآن أقاتل من أجل حياتي”.

وجاء هذا الاعتراف بعدما هاجمت والدة رونالدو السيدة الأمريكية كاثرين مايورغا، التي تتهم الهداف التاريخي لريال مدريد باغتصابها في أحد فنادق لاس فيغاس، قبل 10 سنوات.

وأضافت دولوريس: “لدي ثقة في ابني عندما يتعلق الأمر بما حدث. عندما ذهبت إلى غرفته لم تكن لتلعب الورق معه، لكنها ذاهبة وتدرك ما ستفعله”.

وفي عام 2009 تبرع نجم مانشستر يونايتد السابق ب 100 ألف جنيه إسترليني؛ لبناء مركز لعلاج السرطان في المستشفى الذي أنقذ حياة والدته.

كما قدم هبة سخيّة لرابطة الدوري البرتغالي لمكافحة السرطان في مسقط رأسه ماديرا؛ من أجل بناء مركز في المستشفى المركزي في عاصمة جزيرة فونشال.

وخضعت دولوريس (64 عامًا) لجراحة لاستئصال الثدي الأيمن في المستشفى في صيف 2007، ثم خضعت لعلاج إشعاعي، فضلًا عن أدوية مضادة للسرطان فيما بعد.